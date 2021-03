Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fehler beim Fahrstreifenwechsel - Polizei sucht Zeugen

Bundesstraße 51, Gem. Aach (ots)

Am Donnerstag, 18.03.2021, kam es gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 51, in Höhe der Gem. Aach, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem schwarzen Opel Astra. Beide Fahrzeugführer befuhren die Straße in Fahrtrichtung Trier und beschuldigten sich gegenseitig den Fahrstreifen fehlerhaft gewechselt zu haben, wodurch es zu einer seitlichen Kollision kam. Die Bundesstraße 51 war während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde nur einseitig befahrbar. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

