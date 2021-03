Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl am Hauptbahnhof zum Nachteil einer älteren Frau

Trier (ots)

Am 18.03.21 kam es gegen 23:40 Uhr am Bussteig des Hauptbahnhofs zu einem Diebstahl von insgesamt vier Tragetaschen. Die Geschädigte, eine ältere Dame, ließ ihre Taschen, welche mit Pfand, Lebensmitteln und einem Mobiltelefon mitsamt Ladekabel befüllt waren, kurzzeitig unbeaufsichtigt an einer Haltestelle des mittleren Bussteigs stehen, während sie auf einem anderen Steig nach einer weiteren Busverbindung schaute. Diese Zeit nutzten zwei bislang unbekannte Täter, um die Taschen zu entwenden. Die Täter, ein Mann und eine Frau, gingen dabei von den Bahngleisen aus zu den abgestellten Taschen und nahmen diese ohne zu zögern mit. Anschließend entfernten sie sich in Richtung des Alleencenters. Ein aufmerksamer Taxifahrer konnte die beiden Personen bei der Tatausführung beobachten. Beide Personen sollen ca. 25-30 Jahre alt sein. Der Mann sei etwas kräftiger und habe eine rote Hose getragen. Da zu diesem Zeitpunkt mehrere Busse in die Haltestellen einfuhren, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

