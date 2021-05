Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Scheibe eingeschlagen

Werl (ots)

Am vergangenen Freitag schlugen unbekannte Täter eine große Scheibe an einer Bushaltestelle ein. Die Tatzeit liegt zwischen 12:45 und 13:50 Uhr. Das gläserne Wartehäuschen steht vor einer Kindertagesstätte an der Unnaer Straße. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (lü)

