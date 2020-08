Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach: Autoaufbruch; Zeugen gesucht

Epfenbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde ein schwarzer Dacia Logan aufgebrochen, der zwischen 17.10-17.20 Uhr auf dem Parkplatz Striethütte an der K 4190 abtgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurde eine Handtasche entwendet, in der sich neben einem Geldbeutel mit einem geringen bargeldbetrag auch mehrere Scheckkarten und persönliche Papiere befanden. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

