Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Pkw nimmt Fahrrad die Vorfahrt

Radler schwer verletzt

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Angelstraße/Waldhornstraße. Ein 58-jähriger Mann, der mit seinem Pkw auf der Angelstraße in Richtung Neckarauer Straße unterwegs war, wollte an der Einmündung zu Waldhornstraße nach links in diese abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden 34-jährigen Rennradfahrer. Es kam zur Kollision wonach der Radfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Mit mehreren Prellungen, Schürfwunden und Verdacht auf einen Bruch wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro, am Rennrad etwa 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell