Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim: Gaststätteneinbruch; Zielrichtung Geldspielautomaten; zwei Täter flüchtig; Zeugen gesucht

Meckesheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen brachen zwei bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Oberhofstraße ein. Dort hebelten sie zwei Geldspielautomaten auf und erbeuteten Münzgeld in noch unbekannter Höhe.

Der Eigentümer wurde durch das Auslösen der Alarmanlage, gegen 00.25 Uhr, auf den Einbruch aufmerksam und eilte schnell zum Tatort. Dort sah er noch beide Täter in Richtung Alla-Hopp-Anlage davonrennen und verfolgte sie, bis ihnen im Schutz der Dunkelheit schließlich doch noch unerkannt die Flucht gelang. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren streifen verlief ohne Ergebnis.

Auf dem Fluchtweg verloren die Täter Teile der Beute, die sichergestellt wurden. Im Laufe des Freitages wird noch eine umfangreiche Spurensicherung durch die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in der Gaststätte erfolgen.Beide Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: ca. 175-185 cm; schlanke, schlaksige Figur; graue Jogginghose und Kapuzenpullover. Er hatte eine schwarze Sturmhaube über den Kopf gezogen. Mannheim 2. Täter: ca. 175-185 cm; schlanke, sportliche Figur; graue Arbeitshose und Kapuzenpullover. Er trug eine schwarze Sturmhaube und zusätzlich die Kapuze des Pullovers über dem Kopf.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um die Gaststätte gemacht haben oder Hinweise zur Tat und den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

