Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Körperverletzung (21.02.2020)

Spaichingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 02.00 Uhr am Marktplatz zutrug und an der nach bisherigen Erkenntnissen vier Personen beteiligt waren.

Beim Eintreffen der Polizei am Tatort war dort nur noch ein Geschädigter im Alter von 31 Jahren anzutreffen, der bei der tätlichen Auseinandersetzung eine Gesichtsverletzung erlitten hatte.

Personen, die der Polizei Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

