Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperbruch - Randalierer

Lippstadt (ots)

Am Samstag, um 17:21 Uhr, wurde die Polizei von mehreren Zeugen zur Zwickauer Straße gerufen. Hier randalierte ein Mann und beschädigte mehrere Autos. Die eintreffenden Beamten konnten den Randalierer schnell finden. Er hatte mit Fußtritten drei Autos beschädigt und so Sachschaden von etwa 2000,- EUR verursacht. Dem aggressiv auftretenden, 33-Jährigen aus Lippstadt mussten Handfesseln angelegt werden. Der anscheinend unter Drogen stehende Mann gab an, sich ausgesperrt zu haben und niemand aus dem Haus wolle ihn hereinlassen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er, nach Rücksprache mit dem zuständigen Richter bis zum nächsten Morgen in Gewahrsanm genommen. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell