POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest - Einbruch in Kiosk

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr und Freitag, 10:00 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam Zugang in einen Kiosk am Ulrichertor und entwendete aus dem dortigen Lagerraum Waren. Die Polizei sucht nun Zeugen, die unter der Telefonnummer 02921-91000 Hinweise zu dem Täter geben können. /Kor.

Lippstadt - Mehrere Tausend Euro Schaden und zwei Verletzte Zwei verletzte Personen und 10.000,- Euro Schaden ist die Bilanz der Polizei nach einem Verkehrsunfall am Samstag (01.05.21), um 21:20 Uhr auf der Stirper Straße/Udener Straße. Ein 26-jähriger Bürener und ein 25-jähriger Erwitter befuhren die Stirper Straße in Fahrtrichtung Udener Straße. Kurz vor der Enmündung zur Klosterstraße wechselte ein Beteiligter den Fahrstreifen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die eingesetzten Rettungswagen verbrachten die Beteiligten in die nahegelegenen Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. /Kor.

