Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Wegberg (ots)

Unbekannte drangen am Donnerstag (8. April), zwischen 15 und 15.30 Uhr, in einen Pkw ein, der an der Straße An der Spinnerei abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie eine Geldbörse mit Bargeld, zwei Bankkarten sowie persönlichen Ausweisdokumenten.

