Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: "Ihr Paket kommt an" - Neue Betrugsmasche per SMS

Kreis Heinsberg (ots)

Seit einigen Wochen kursiert vielerorts eine neue Betrugsmasche. Handybesitzer erhalten eine SMS mit einem Text wie "Ihr Paket kommt an, verfolgen sie es hier..." oder ähnlich. Mit einem Klick auf den dazugehörigen Link werden die Opfer dann beispielsweise auf vermeintliche Webseiten bekannter Logistikunternehmen weitergeleitet. Dort werden sie zum Download einer angeblichen Tracking-App aufgefordert. Damit laden sie sich aber keine App herunter, sondern eine Schadsoftware, die es insbesondere auf Daten aus dem Online-Banking abgesehen hat. Zudem liest der Trojaner die Kontaktlisten aus, um sich weiterzuverbreiten.

Die Polizei gibt Tipps, wie Sie sich schützen können: - Klicken Sie keine Links in verdächtigen, also unerwarteten oder von Unbekannten stammende SMS an. - Machen Sie einen Screenshot und löschen Sie anschließend die entsprechende SMS. - Bestätigen Sie keine Installation von fremden Apps auf Ihrem Smartphone.

Wenn Sie bereits geklickt und installiert haben, rät die Polizei: - Setzen Sie Ihr Telefon auf Werkseinstellung zurück. - Informieren Sie Ihren Provider, wenn Ihnen in Schaden durch den SMS-Versand entstanden ist. - Erstatten Sie Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell