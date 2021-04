Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Wegberg-Merbeck (ots)

In der Zeit zwischen dem 5. April (Montag), 2 Uhr und dem 7. April (Mittwoch), 7 Uhr, drangen Unbekannte in einen Pkw ein, der an der Straße Merkensweg abgestellt war. Die Täter entwendeten einen Akkuschrauber sowie eine Winterjacke mit Firmenaufschrift und Bargeld.

