HDP-RP: Terminhinweis für die Medien

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz im Dialog mit Polizeistudierenden mit Migrationshintergrund

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz treffen sich unter dem Motto "Vielfalt in der Polizei" und "Ist Rassismus (k)ein Thema?" mit Polizeikommissar-Anwärter und -Anwärterinnen sowie Absolventen und Absolventinnen mit Migrationshintergrund an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz, um mit ihnen zu deren Erfahrungen innerhalb und außerhalb der Polizei ins Gespräch zu kommen. Die jungen Polizistinnen und Polizisten mit Migrationshintergrund hatten sich in einem Workshop mit der Thematik auseinandergesetzt. Das Treffen findet statt am

Montag, 31. August 2020, 13:30 Uhr, im Tagungszentrum der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz, Campus Hahn, 55483 Büchenbeuren-Scheid.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.

Eine Anmeldung ist erforderlich bis spätestens Freitag, 28. August 2020, 13 Uhr, unter pressestelle@mdi.rlp.de oder hdp.presse@polizei.rlp.de

