Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vier Reifen an Pkw gestohlen

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Ein unbekannter männlicher Täter montierte an einem Pkw alle vier Reifen ab und stahl sie. Das Fahrzeug war an der Roermonder Straße auf dem Gelände eines Autohändlers abgestellt. Auf einer Videoaufzeichnung ist zu erkennen, dass der dunkel gekleidete Mann die Reifen am Mittwoch, 7. April, gegen 2.30 Uhr abmontiert. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

