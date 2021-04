Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jugendlicher warf Wasserflasche auf Autobahn/ Zeugen gesucht

Heinsberg-Uetterath (ots)

Am Freitag, 2. April, gegen 12.45 Uhr, befand sich ein 14-jähriger Jugendlicher aus Heinsberg auf der Straße Nygen, auf der Autobahnbrücke über die A 46. Aus noch nicht geklärter Motivation heraus warf er eine gefüllte 1,5 Liter Plastikwasserflasche auf die Richtungsfahrbahn Düsseldorf. Zu diesem Zeitpunkt musste ein Pkw Kia, der in Richtung Düsseldorf fuhr, der Flasche ausweichen. Dieses Fahrzeug wurde zum Glück nicht beschädigt und fuhr weiter. Das Verkehrskommissariat sucht jetzt den Fahrer/die Fahrerin des Pkw Kia, der/die sich auf dem Weg in Richtung Düsseldorf befunden hat, als Zeugen/Zeugin. Diese Person wird gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Heinsberg in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

