Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher suchen sich falsche Wohnung aus

Kaiserslautern (ots)

Die falsche Wohnung haben sich Einbrecher in der Pariser Straße ausgesucht: Sie war leer - es gab sozusagen nichts zu holen.

Am Dienstag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in dem Mehrfamilienhaus eine Abschlusstür gewaltsam aufgehebelt haben. Aus den Räumen konnten die Eindringlinge aber nichts stehlen, weil die Wohnung derzeit leer steht. Zurück blieb lediglich der angerichtete Schaden an der Tür.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend (27. Februar), 19 Uhr, und Dienstagvormittag, 10 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 gern entgegen. |cri

