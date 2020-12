Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geldbörsen aus Pkw entwendet

Attendorn/Olpe (ots)

Zwischen Mittwoch (9. Dezember, 13 Uhr) und Donnerstag (10. Dezember, 6.20 Uhr) haben Unbekannte bei zwei Fahrzeugen, die in der Straße "Am Hahnbeul" geparkt waren, die Fensterscheiben eingeschlagen. In beiden Fällen stahlen die Täter die Geldbörsen aus den Fahrzeuginnenräumen sowie ein Navigationsgerät. Es entstand zudem Sachschaden an den Pkws. Zudem ereignete sich in der Nacht von Mittwoch (22.30 Uhr) auf Donnerstag (9 Uhr) ein weiterer Aufbruch in der Schweriner Straße in Attendorn. Auch hier wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. Die Täter nahmen zwei leere Geldtaschen und sechs Schachteln Zigaretten mit. Daneben entwendeten Unbekannte in der Zeit von Mittwoch (23.30 Uhr) auf Donnerstag (7 Uhr) aus einem Fahrzeug, das in einer Garage in der Breslauer Straße in Olpe stand, Bargeld und die zu dem Fahrzeug passende Zulassungsbescheinigung. Sie betraten vermutlich über eine Brandschutztür die Garage und durchsuchten das Handschuhfach des Pkw. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

