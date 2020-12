Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannter Rollerfahrer flüchtet nach Unfall

AttendornAttendorn (ots)

Am Dienstag (8. Dezember) hat sich auf der Stettiner Straße in Attendorn gegen 18.25 Uhr ein Unfall mit Beteiligung von mehreren Rollerfahrern ereignet. Zunächst beabsichtigte eine 18-Jährige, mit ihrem 16-jährigen Sozius, aus einer Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn nach links einzubiegen. Gleichzeitig befuhr ein derzeit noch nicht ermittelter Rollerfahrer, ebenfalls mit Sozius, die Stettiner Straße. Die 18-Jährige gab an, die Geschwindigkeit des von links kommenden Rollers unterschätzt zu haben. Daraufhin kollidierten die Fahrzeuge. Nach dem Zusammenstoß verweilten dann die Beteiligten noch am Unfallort, bevor sich der derzeit noch unbekannte Rollerfahrer mit seinem Sozius von der Unfallstelle entfernte. Eine unabhängige Zeugin hatte aufgrund des Unfallgeschehens bereits die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Beamten waren nur noch die 18-Jährige und ihr Mitfahrer vor Ort. Die Fahrerin verletzte sich leicht, der Mitfahrer schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Eine Nahbereichsfahndung nach dem beteiligten Rollerfahrer verlief negativ, Hinweise auf die Identität liegen jedoch vor. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

