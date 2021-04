Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabeldiebstahl

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Von einer Baustelle an der Straße Am Erbbusch entwendeten unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 6. April (Dienstag), 16 Uhr und dem 8. April (Donnerstag), 6.30 Uhr, ein zirka 20 Meter langes, mehrere Zentimeter dickes Kabel. Hierzu mussten sie zunächst einen Verteilerkasten aufbrechen.

