POL-KA: (KA) Karlsbad - Betrunkener Autofahrer überfährt Kreisverkehr

Polizeipräsidium Karlsruhe

(KA) Karlsbad - Betrunkener Autofahrer überfährt Kreisverkehr

Karlsruhe

Mehrere tausend Euro Sachschaden war das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend in Langensteinbach ereignete.

Ein 30-jähriger Opel-Fahrer war gegen 23:15 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Ettlinger Straße unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle fuhr der Autofahrer vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung verbotswidriger Weise nach links in den dortigen Kreisverkehr ein, um diesen geradeaus Richtung Waldbronn wieder zu verlassen.

Glücklicherweise erkannte eine entgegenkommende 20-jährige Seat-Fahrerin die Situation sofort und hielt vor dem Einfahren in den Kreisverkehr an, um so einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu vermeiden. In der Folge verlor der Opelfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und schleuderte nach links über den Grünstreifen gegen einen Gemeindewegweiser. Erst nach weiteren 100 Meter kam das Auto dann im rechten Grünstreifen zum Stillstand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab beim Unfallverursacher einen Wert von rund 0,9 Promille, weshalb er zur Blutentnahme auf das Polizeirevier gebracht wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Am Opel sowie am Gemeindewegweiser entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3.300 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

