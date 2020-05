Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Ermittlungen nach zwei Einbrüchen

Husum (ots)

Die Kriminalpolizei Husum ermittelt nach zwei Einbrüchen und sucht Zeugen:

In der Zeit von Montag (25.05.20), 16:00 Uhr - Dienstagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Griechisches Restaurant in der Straße "Am Fischerhaus" ein. Sie gelangten durch ein rückwärtiges Fenster in das Gebäude und entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

Am Sonntag (24.05.20) zwischen 00:00 - und 09:00 Uhr wurde in den Lagerraum eines Cafés in der "Neustadt" eingebrochen. Zu dem Gebäude gelangt man über den "Fischergang". Die unbekannten Täter manipulierten an der Tür und kamen so in die Räumlichkeiten. Es wurden Getränke und Leergut gestohlen.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Husum unter: 04841 - 830 0.

