POL-VER: ++ VW Transporter aufgebrochen ++ In Schule randaliert ++ 17.000 Euro Sachschaden nach Unfall ++ Radfahrer nach Unfall schwer verletzt ++

Landkreis Verden (ots)

VW Transporter aufgebrochen

Oyten. Bereits zwischen Montagabend und Dienstagvormittag brachen unbekannte Täter einen VW Transporter auf, der in der Bergstraße geparkt war. Sie entwendeten technische Geräte wie ein Autoradio, Autobatterien und ein Navigationssystem sowie einen Aktenkoffer. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen werden unter 04207/911060 um Hinweise an die Polizei Oyten gebeten.

In Schule randaliert

Verden. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen gelangten unbekannte Täter auf unklare Weise in das Schulgebäude des Domgymnasiums in der Grünen Straße und richteten dort Sachschaden an. Die Täter entleerten zwei Feuerlöscher in dem Gebäude, beschmierten eine Wand und beschädigten eine Uhr. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten. Mögliche Zeugen bittet die Polizei Verden nun unter 04231/8060 um Hinweise.

Unfall am Kreisel in der Hamburger Straße

Verden. Eine 53-jähriger Fahrerin eines BMW fuhr am Mittwochmittag in der Hamburger Straße auf einen vor ihr verkehrsbedingt wartenden Peugeot auf. Die 47-jähriger Fahrerin des Peugeot war auf der Hamburger Straße stadtauswärts unterwegs und musste am Kreisel warten. Die 53-Jährige hatte dies übersehen und fuhr auf den Peugeot auf. Der BMW konnte anschließend nur noch abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden über 5000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

17.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Achim. Zwei Pkw prallten am Mittwochnachmittag an der Abfahrt von der A27, Anschlussstelle Achim Nord, zur Landesstraße 167 aufeinander. Ein 32-jähriger Fahrer eines Audi kam von der Autobahn und wollte nach links auf die L167 (Hauptstraße) abbiegen und in Richtung Achim fahren. Dabei übersah er jedoch einen von links kommenden und bevorrechtigten 41-Jährigen in einem VW. Nach dem Zusammenstoß mussten beide Pkw abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit 17.000 Euro beziffert. Ein 5-jähriges Kind, das im VW saß verletzte sich bei dem Aufprall leicht.

Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Kirchlinteln. Ein 73-jähriger Radfahrer verletzte sich bei einem Unfall an der Einmündung der Luttumer Dorfstraße zu Landstraße 160 am späten Mittwochnachmittag schwer und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 58-jähriger Fahrer eines Ford wollte zuvor von der Luttumer Dorfstraße auf die L 160 abbiegen, übersah dabei jedoch den von rechts kommenden Radfahrer. Der gesamte Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

