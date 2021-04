Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nach massiven Beschädigungen an Hochsitzen Baumhaus errichtet +++ Ermittlungen wegen Auseinandersetzung zwischen 11 Personen dauern an +++ Nach Einbruch werden Zeugen gesucht

Landkreis Verden (ots)

Nach massiven Beschädigungen an Hochsitzen Baumhaus errichtet

Verden. Bislang unbekannte Täter haben mehrere Hochsitze in der Marsch beschädigt und aus den Teilstücken offenbar ein eigenes Baumhaus in der Nähe errichtet. Zwischen dem Gründonnerstag, dem 01.04.2021, und vergangenem Samstag (10.04.2021) entfernten die Täter gewaltsam von insgesamt vier Jagdhochsitzen diverse Teile, die in einem Baum in der Umgebung aufgefunden wurden. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei in Verden gebeten.

Ermittlungen wegen Auseinandersetzung zwischen 11 Personen dauern an

Achim. Am Dienstagabend wurde der Polizei Achim eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Gelände einer Tankstelle in der Margarete-Steiff-Allee gemeldet. Die Polizeibeamtinnen und -beamten können kurz darauf am Einsatzort und während der Fahndung in der näheren Umgebung weder ein Opfer noch Täter feststellen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurden sichergestellte Kameraaufnahmen vom Gelände der Tankstelle ausgewertet. Demnach haben sich 11 Männer auf dem Gelände gegenseitig angegriffen. Bislang konnten fünf Beteiligte im Alter von 20 bis 22 Jahren identifiziert werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen sollen die Hintergründe des Streits aufgeklärt und die übrigen Beschuldigten identifiziert werden. Gegen alle 11 Personen wurden Anzeigen wegen Körperverletzung eingeleitet.

Nach Einbruch werden Zeugen gesucht

Ottersberg. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen dem frühen Montagabend und Dienstagmorgen in eine Badestätte mit Gastronomie im Fährwisch ein. Nach Aufbrechen mehrerer Türen stahlen sie einen Luftfilter und eine Stereoanlage. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der genaue Sachschaden ist derzeit nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden unter 04205/315810 um Hinweise an die Polizei in Ottersberg gebeten.

Farbschmierereien an Grundschule

Langwedel. Ein bislang unbekannter Täter hat Wände und Fenster an der Grundschule Etelsen mit Farbe besprüht und einen Sachschaden von rund 2.000 Euro verursacht. Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Tat am Montagabend verübt worden sein, anschließend flüchtete der Täter. Ob ein Zusammenhang mit den Farbschmierereien an der Grundschule Etelsen besteht (wir berichteten), wird derzeit geprüft. Mögliche Zeugen werden unter 04232/934910 um Hinweise an die Polizei in Langwedel gebeten.

