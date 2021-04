Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Dieb schleicht sich in Wohnhaus ein +++ Einbruch in leerstehendes Wohnhaus +++ Unfall trotz Ampelanlage - Zeugen gesucht +++ Lkw-Fahrer kommt von Fahrbahn ab +++

Landkreis Osterholz (ots)

Dieb schleicht sich in Wohnhaus ein

Ritterhude. Am Sonntagnachmittag schlich ein bislang unbekannter Täter in der Straße "In den drei Birken" in ein Wohnhaus und stahl mehrere Schmuckstücke und Bargeld im Gesamtwert von etwa 1000 Euro an sich. Die 83-jährige Bewohnerin hatte Gartenarbeiten ausgeführt, als der Täter durch eine unverschlossene Tür ins Haus gelangen konnte und mehrere Schränke durchsuchte. Anschließend flüchtete er unerkannt. Die Polizei Ritterhude bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter 04292/811740 um Hinweise.

Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Lilienthal. Unbekannte Täter drangen zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag in ein leerstehendes Wohnhaus im Baumschulenweg. Um in das Innere des Gebäudes zu gelangen, hebelten sie ein Fenster auf, entwendeten jedoch nichts und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Mögliche Zeugen werden unter 04298/465660 um Hinweise gebeten.

Unfall trotz Ampelanlage - Zeugen gesucht

Ritterhude. Am Montagmorgen prallten zwei Pkw an der Kreuzung der Bremer Landstraße, Ecke Heerweger Moor aufeinander. Eine 50-jährige Fahrerin eines VW fuhr auf der Straße Heerweger Moor in Richtung Schillerstraße. Im Kreuzungsbereich prallte sie mit einem Dacia eines 55-Jährigen, zusammen der nach ersten Erkenntnissen eine rotzeigende Ampelanlage übersehen haben könnte. Die 50-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Sachschaden beträgt über 8000 Euro. Mögliche Zeugen des Hergangs werden unter 04292/811740 um Hinweise an die Polizei in Ritterhude gebeten.

Lkw-Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Ritterhude. Am Montagvormittag kam ein 49-jähriger Fahrer eines Lkw in der Straße "An der B6" mit den Reifen in Höhe Ihlpohl in den Seitenraum und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Sattelauflieger prallte gegen zwei Straßenbäume und schleuderte anschließend über die Fahrbahn. Ein entgegenkommender 50-Jähriger in einem Opel wich dem Lkw nach rechts aus und prallte gegen einen Leitpfosten. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt 9000 Euro.

