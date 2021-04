Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden

Osterholz vom 11.04.2021

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Langwedel - Frisch angepflanzter Baum entwurzelt: In der Nacht von Freitag auf Samstag durchtrennen unbekannte Täter an der Zusammenführung der Lorzingstraße und der Straße An der Eisenbahn die Halterung eines auf einer Grünfläche frisch angepflanzten Baumes. Dann wird der Baum aus dem Pflanzloch gerissen und an der Örtlichkeit zurückgelassen. Personen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verden unter der Telefonnummer 04231 806-212 in Verbindung zu setzen.

Bereich Achim

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Lilienthal - Aufbruch eines Geräteschuppens: Am späten Samstagabend verschaffen sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum einem Geräteschuppen in der Heidberger Straße. Aus dem Schuppen werden Gartengeräte entwendet, die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen, insbesondere im Bereich des Park & Ride-Parkplatzes an der Falkenberger Landstraße, beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04298 465660 an die Beamten der Polizei in Lilienthal zu wenden.

Worpswede - Farbschmierereien an einem Wartehäuschen: In der Nacht von Freitag auf Samstag beschmieren bislang unbekannte Täter ein Wartehäuschen in der Straße "Im Wiesengrund". Unter Nutzung von Farbe werden Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen an den Pfeilern des Wartehäuschens angebracht. Mögliche Zeugen werden unter der Telefonnummer 04792 956790 um Hinweise an die Polizeistation Worpswede gebeten.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell