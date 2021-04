Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch abgebrochen - Zeugen gesucht +++ Unfallverursacher flüchtig - 2000 EUR Sachschaden entstanden +++ Schulterblick wichtig: Unfall in der Bremer Straße +++

Landkreis Osterholz (ots)

Einbruch abgebrochen - Zeugen gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Montag, dem 29.03.2021, und Donnerstagmorgen versuchten bislang unbekannte Täter durch hebeln an einem Fenster in ein Büro- und Geschäftshaus in der Hauptstraße einzudringen. Sie ließen jedoch von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden wird auf 100 EUR geschätzt. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Unfallverursacher flüchtig - 2000 EUR Sachschaden entstanden

Worpswede. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen verursachte ein bislang unbekannter Fahrer eines Fahrzeuges einen Sachschaden an einem VW Passat, der in der Lindnerstraße an der rechten Seite geparkt war. Der Schaden am VW beträgt nach ersten Schätzungen 2000EUR und dürfte bei der Vorbeifahrt entstanden sein. Anschließend entfernte sich der Verursacher jedoch, ohne seine Personalien anzugeben. Der Verursacher oder mögliche Zeugen werden unter 04792/956790 um Hinweise an die Polizei Worpswede gebeten.

Schulterblick wichtig: Unfall in der Bremer Straße

Hambergen. Ein 18-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades übersah am Donnerstagabend in Hambergen in der Bremer Straße, Ecke Brinkstraße scheinbar einen Renault einer 33-Jährigen, die im Begriff war ihn zu überholen. Als der 18-Jährige nach links in die Brinkstraße abbiegen wollte, kam es so zum Zusammenstoß, bei dem er sich leicht verletzte. Zur medizinischen Versorgung brachten Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

