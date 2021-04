Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Restaurant missglückt - Polizei bittet um Zeugenhinweise +++ Fahndung nach Diebstahl eines hochwertigen Pkw läuft +++ Unfall glimpflich ausgegangen +++

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in Restaurant missglückt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Verden. Am frühen Freitagmorgen versuchten unbekannte Täter in ein Restaurant in der Ostertorstraße einzudringen. Die Täter hebelten kurz vor 03:00 Uhr in der Nacht an mehreren Fenstern und versuchten diese aufzudrücken. Schließlich flüchteten sie jedoch unerkannt, bevor sie in das Gebäude gelangten. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 300 EUR. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Fahndung nach Diebstahl eines hochwertigen Pkw läuft

Oyten. Unbekannte Täter stahlen am Donnerstagvormittag einen Porsche Carrera von einem Parkplatz in der Straße im Heidort. Sie gelangten auf bisher unbekannte Weise und ohne Original-Schlüssel an das geparkte Fahrzeug und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die verlief bisher jedoch ohne Erfolg. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen oder das Fahrzeug gebeten.

Falsche Polizeibeamte rufen ohne Erfolg bei Bürgerinnen und Bürgern an

Verden. Am Mittwochnachmittag riefen unbekannte Täter Bürgerinnen und Bürger aus Verden an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Die falschen Beamten gaben Einbrüche in der Nachbarschaft vor und gaben an, Wertsachen und Bargeld von den Angerufenen in Sicherheit bringen, zu wollen. Glücklicherweise ist keine der Angerufenen darauf eingegangen und hat sich eigenständig an die Polizei Verden gewandt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei selbst weist darauf hin, dass Wertsachen oder Bargeld niemals zum Schutz in Verwahrung genommen werden. Das Gespräch sollte umgehend beendet und die Rufnummer der Polizei eigenständig recherchiert und angerufen werden. Klären Sie eigenständig, ob der Beamte tatsächlich existiert und das Vorgehen plausibel ist.

Unfall glimpflich ausgegangen

Achim. Am Donnerstagmorgen verlor ein 24-jähriger Fahrer eines Hyundai auf der A27 in Fahrtrichtung Walsrode im Bereich Achim aufgrund überfrierender Glätte die Kontrolle über seinen Pkw, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der Pkw konnte nur noch abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 7000 EUR. Infolge des Unfalles kam es zu zeitweisen Verkehrsbehinderungen.

