Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unter Drogen am Steuer

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Ein 22-jähriger Fahrer eines Skoda musste seine Fahrt in der Nacht zu Mittwoch in der Myhler Straße beenden. Die Polizei Osterholz stellte bei einer Verkehrskontrolle fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen hatte. Nach einem Vortest wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und sein Fahrzeugschlüssel einbehalten. Auf den Mann kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Erwerbs und Besitzes von Drogen zu.

