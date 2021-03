Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Karlsruhe (ots)

Ein 24-jähriger Mann fiel am Donnerstagabend, gegen 19.15 Uhr, am Schwarzwald Kreuz in Fahrtrichtung Durlach einer Streifenbesatzung auf, weil er sein Fahrzeug immer wieder stark beschleunigte und dann ohne ersichtlichen Grund abbremste.

Im Zuge der Kontrolle fiel auf, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Auf der Dienststelle wurde Blut abgenommen. Bei seinem mitgeführten Führerschein handelte es sich wohl um eine Totalfälschung. Außerdem wurde der Betrieb des Fahrzeugs, mit dem er unterwegs war, von der zuständigen Behörde untersagt. Die Kennzeichen wurden sichergestellt.

Der 24-Jährige wird wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung sowie vermutlichen Straftaten gegen die Abgabenordnung und das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell