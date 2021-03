Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Drei Autos in Auffahrunfall verwickelt

Hagenow (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag in Hagenow, an dem drei PKW beteiligt waren, wurde ein Autofahrer leicht verletzt. In der Rudolf-Tarnow-Straße stieß ein PKW gegen zwei verkehrsbedingt haltende Autos. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell