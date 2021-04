Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigung auf der A1 und A27 nach Spontandemonstrationen über den Fahrbahnen

Achim/Oyten. (ots)

Am Donnerstagmorgen seilten sich mehrere Klimaaktivistinnen und -aktivisten von Schilderbrücken auf den Autobahnen 1 in Höhe Oyten und 27 zwischen den Anschlussstellen Achim-Nord und dem Bremer Kreuz ab.

Gegen kurz nach 9 Uhr wurden vier Personen auf der Schilderbrücke über der Fahrbahn der A1 im Bereich Achim in Fahrtrichtung Bremen festgestellt. Die Autobahn in Richtung Bremen wurde darauf sofort vollgesperrt. Gegen 09:45 Uhr erreichte die Polizei eine ähnliche Meldung im Bereich Oyten. Dort hielten sich fünf Personen auf einer Schilderbrücke auf der A1 und zwei Personen seilten sich über der Fahrbahn in Fahrtrichtung Bremen ab. Auch hier folgte umgehend eine Vollsperrung der entsprechenden Fahrbahn.

Die Spontandemonstrationen zogen massive Verkehrsbeeinträchtigung auf der A1, A27 und den Ausweichstrecken nach sich. Die Verkehrsumlenkung auf der A1 wurde von der Polizei an die Firma A1mobil und auf der A27 an die zuständige Autobahnmeisterei übergeben.

Außer Beamten und Beamtinnen der Polizei wurden umgehend Rettungskräfte und Feuerwehr mit einer Drehleiter an den Einsatzort herangeführt. Auf der A27 begaben sich die Demonstranten mithilfe der Drehleiter freiwillig von der Schilderbrücke. Fünf Personen auf der A1 mussten anschließend von Einsatzkräften der Polizei auf die zwischenzeitlich nach Oyten verlegte Drehleiter getragen werden. Eine technische Spezialeinheit der Zentralen Polizeidirektion (Hannover) befreite eine weitere, bislang unbekannte Frau aus dem Treppenaufstieg der Brücke, die sich dort zuvor eingeschlossen hatte. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen zu den Polizeidienststellen in der Umgebung gebracht.

Der Verkehr auf der A27 konnte bereits am Mittag, der Verkehr auf der A1 aufgrund der langwierigen Personenbergung erst am Nachmittag gegen kurz vor 14:00 Uhr freigegeben werden.

