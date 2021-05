Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dixi-Toilette in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde am Freitag (28.05.2021) im Höhenpark Killesberg gegen 23.05 Uhr eine Dixi-Toilette in Brand gesetzt. Ein Löschversuch durch die eintreffenden Beamten mittels Feuerlöscher blieb erfolglos. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf zwei weitere Toiletten übergegriffen. Es entstand ein Sachschaden von zirka 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 8 Feuerbach unter der Rufnummer +4971189903800 in Verbindung zu setzen.

