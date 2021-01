Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs.RW) Gesellige Runde mit Folgen (02.01.2021)

OberndorfOberndorf (ots)

Eine Polizeistreife hat am vergangen Samstag kurz vor 23 Uhr in einer Gaststätte in der Balinger Straße Licht bemerkt und bei der anschließenden Kontrolle vier Personen angetroffen, die zusammen an einem Tisch saßen und einem Fußballspiel im Fernsehen zuschauten. Dadurch mussten die Beamten gleich mehrere Verstöße gegen die geltende Corona Verordnung zur Anzeige bringen, da die gesellige Runde aus verschiedenen Haushalten stammte, keiner eine Mund-Nasenbedeckungen trug und zudem keinen triftigen Grund für den Aufenthalt hatten, was auch einen Verstoß gegen die aktuelle Ausgangsbeschränkung darstellt. Der Wirt selbst muss noch mit einer zusätzlichen Anzeige rechnen. Die Polizei schickte schließlich die Männer im Alter von 56 bis 58 Jahren nach Hause.

