Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wenn eine Fahrspur nicht mehr ausreicht - Bundespolizei zieht Alkoholsünder aus dem Verkehr

Aachen - Herzogenrath (ots)

Am frühen Dienstagmorgen hat die Bundespolizei einen alkoholisierten Fahrer in Herzogenrath aus dem Verkehr gezogen.

Der 36-jährige Tunesier fiel den Beamten auf, da er auf der Straße "Am Zollhaus" stand und beabsichtigte nach links in die Voccartstrasse abzubiegen. An der dortigen Ampel befand sich der Fahrer aber nicht auf der dafür vorgesehenen Linksabbiegerspur, sondern im Gegenverkehr stehend. Weder der Aufforderung sich hinter dem Dienstfahrzeug einzuordnen, noch sein Fahrzeug aus dem falschen Fahrstreifen zu entfernen, hat der Fahrer Folge geleistet. Nachdem man sich mittels Zeichen und Weisungen verständigt hatte, wurden die Beamten unmittelbar Zeuge von alkoholisch bedingten Ausfallerscheinungen. Es begann damit, dass akustisch die Schaltversuche des Betreffenden wahrzunehmen waren. Als der Rückwärtsgang schließlich gefunden wurde, endete die anschließende Rückwärtsfahrt knapp neben einen Laternenmast. Der Fahrer wurde sofort aufgefordert den Motor abzustellen, um eine Gefährdung auszuschließen. Beim Öffnen des Autos war der Grund der ungewöhnlichen Fahrweise des 36-Jährigen schnell gefunden, da die Beamten einen unmittelbar starken Alkoholgeruch wahrnehmen konnten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 1,56 Promille. Des Weiteren lag eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Koblenz vor, wonach der Führerschein der Person sicherzustellen ist. Die Person wurde zuständigkeitshalber der Landespolizei Aachen übergeben, welche eine Blutprobe anordnete und den Führerschein sicherstellte. Der 36-Jährige wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

