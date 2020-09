BPOL NRW: Auf Diebestour im Bonner Hauptbahnhof - Festnahme durch zivile Fahnder der Bundespolizei

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Auf Diebestour im Bonner Hauptbahnhof - Festnahme durch zivile Fahnder der Bundespolizei

Samstagnachmittag beobachteten zivile Fahnder der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) zwei Frauen im Bonner Hauptbahnhof, die augenscheinlich auf Diebestour waren. Die Polizisten nahmen beide Frauen im Alter von 14 und 21 Jahren vorläufig fest.

Das erste Diebstahlsopfer wurde an der Rolltreppe zum Bahnsteig vier ausgesucht. Eine Täterin stoppte die Rolltreppe per Nothalt und die andere nutzte den unaufmerksamen Moment, um in die Handtasche der Reisenden zu greifen. Da das Diebesduo zunächst erfolglos blieb, suchten die beiden ihr nächstes Opfer beim Einstieg in einen Linienbus, unmittelbar vor dem Bonner Hauptbahnhof. Während des Einstiegs in den Bus kam es zum Gedränge, was die Taschendiebinnen ausnutzten, um aus der Handtasche ihre Beute zu ziehen.

Daraufhin nahmen die zivilen Bundespolizisten das Duo fest und brachten sie zunächst in die Dienststelle am Bonner Hauptbahnhof. Dort wurde die Identität der Frauen mittels Fingerabdruckscan festgestellt. Bei einer durchgeführten Vernehmung wollten die beiden Diebinnen sich nicht äußern. Die 14-Jährige wurde in eine Jugendschutzeinrichtung der Stadt Bonn und die 21-Jährige zuständigkeitshalber an die K-Wache der Polizei Bonn übergeben. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigem Diebstahl gegen das Diebesduo ein.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei auf die Tricks der Taschendiebe hin: Kennen Sie den Rolltreppen- oder den Anklopftrick? Informieren Sie sich unter www.bundespolizei.de oder sprechen Sie uns an!

