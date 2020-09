Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Widerstandshandlung im Essener Hauptbahnhof - Unbeteiligte filmen Bundespolizisten und stellen Video online

Essen (ots)

Zu einer Widerstandshandlung eines 19-Jährigen gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei kam es gestern Morgen (5. September) im Essener Hauptbahnhof. Eine Tasche, welcher der Mann mit sich führte, nahm sein Begleiter an sich und konnte damit flüchten. In dieser sollen sich Drogen und Viagra befunden haben. Die Szene wurde durch Unbekannte gefilmt und später online gestellt. Die Einsatzkräfte zeichneten das Verhalten des Esseners ebenfalls mit einer BodyCam auf.

Gegen 00:30 Uhr überprüften Bundespolizisten zwei Männer im Essener Hauptbahnhof. Dabei wurde auch der 19-jährige polnische Staatsangehörige überprüft. Während die Kontrolle seines Begleiters normal verlief, versuchte der Essener seine mitgeführte Tasche vor den Bundespolizisten zu sichern. Dieses tat er, indem er die Tasche vor seinen Bauch presste und so einen Zugriff auf diese Verhinderte.

Trotz mehrfacher Aufforderungen weigerte sich der Mann, die Tasche auszuhändigen, woraufhin ihm diese abgenommen werden sollte. Dagegen sperrte er sich dermaßen, dass er zu Boden gebracht werden musste. Dabei warf er seine Tasche weg, welche durch seinen Begleiter an sich genommen wurde. Dieser verließ anschließend sofort die Örtlichkeit.

Im weiteren Verlauf forderte der 19-Jährige lautstark die versammelten Schaulustigen auf, Videos von der Festnahme zu fertigen. Seiner Aufforderung kamen mehrere Personen nach, von denen mindestens eine Person ein Video in ein soziales Netzwerk lud.

In der Bundespolizeiwache beleidigte der Essener zudem alle anwesenden Einsatzkräfte und erklärte freiwillig, dass sich in seiner Tasche Marihuana und Viagra befunden hätte. Da der alkoholisierte Mann sich nicht beruhigen wollte oder konnte, wurde er später in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Gegen den Essener leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstands ein. Das Verhalten des Mannes (inklusive der Festnahme) wurde von Anfang an durch eine BodyCam aufgezeichnet und ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. *ST

