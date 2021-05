Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Unfallstelle geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montag (31.05.2021) in der Munderkinger Straße mutmaßlich zwei geparkte Autos beschädigt und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Ein Anwohner alarmierte die Polizei, nachdem er gegen 2.30 Uhr einen lauten Knall hörte. Als er auf die Straße schaute, sah er einen laut fluchenden Mann neben seinem Fahrzeug stehen. Anschließend stieg der Unbekannte in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Buchauer Straße davon. Offenbar war der Mann zuvor mit seinem Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 15 auf einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes aufgefahren und hat diesen auf den davor geparkten Kia geschoben. An beiden Autos entstand ein geschätzter Schaden von 8.000 Euro. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann gehandelt haben, der vermutlich einen weißen BMW fuhr. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu wenden.

