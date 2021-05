Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Pedelecdieb in Haft

Stuttgart-Plieningen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (28.05.2021) einen 34-jährigen Mann in Stuttgart-Plieningen festgenommen, der im Verdacht steht, eine Vielzahl von Zweirädern, namentlich Pedelecs, gestohlen zu haben. Infolge intensiver Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Dynamo erhärtete sich der Verdacht gegen den 34-Jährigen. Die Beamten nahmen den Mann in den frühen Morgenstunden an seiner Wohnanschrift fest und beschlagnahmten Beweismittel, die nun ausgewertet werden. Der türkische Staatsangehörige wurde im Laufe des Freitags (28.05.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

