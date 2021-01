Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in eine Bäckerei-Filiale

WinterbergWinterberg (ots)

Im Zeitraum vom 31.01.2020, 13 Uhr, bis zum 01.01.2021, 10 Uhr, versuchten unbekannte Täter, in eine Bäckerei-Filiale in Siedlinghausen einzubrechen. Die Bäckerei befindet sich an der Einmündung Briloner Straße (L 742) / Kahlenbergstraße. Die Täter hebelten an der Ladeneingangstür und einem Fenster, schafften es aber nicht, in das Lokal einzudringen. Es blieb beim Versuch. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 / 90 200. (BT)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell