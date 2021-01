Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person im Steinweg

BrilonBrilon (ots)

Am Neujahrstag gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Brilon, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 93jähriger Briloner befuhr mit seinem Pkw den Steinweg in Fahrtrichtung Innenstadt und beabsichtigte, nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei missachtete er aus bislang unbekannter Ursache den Vorrang eines entgegenkommenden, 20jährigen Pkw-Fahrers. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Dabei verletzte sich der 20Jährige leicht. (BT)

