Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bilanz der Polizei zum Jahreswechsel 2020/2021 im Hochsauerlandkreis

HochsauerlandkreisHochsauerlandkreis (ots)

Die Polizei im Hochsauerlandkreis verzeichnete im Zeitraum vom Silvesterabend, 18:00 Uhr bis Neujahrsmorgen 06:00 Uhr 53 polizeiliche Einsätze. In der Silvesternacht des Vorjahres waren es noch 68 Einsätze gewesen. Die Einsatzzahlen, aufgegliedert nach den sieben Wachbereichen im HSK, ergibt folgendes Bild: Arnsberg 27, Meschede 3, Brilon 6, Sundern 2, Winterberg 12, Marsberg 3. Die Polizeiwache Schmallenberg hatte im Zeitraum keinen Einsatz zu verzeichnen. Die Einsätze im Kreisgebiet mit Bezug zu Silvester waren ebenfalls geringer als im Vorjahr. Waren beim Jahreswechsel 2019/2020 noch 29 Einsätzte mit Silvesterbezug zu zählen, waren es beim Jahreswechsel 2020/2021 nur 15 Einsätze. Die Polizei musste drei mal wegen Sachbeschädigungen ausrücken. In zwei weiteren Fällen wurden Strafanzeigen wegen einer Beleidigung auf sexueller Grundlage erstattet. In Arnsberg kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung im Rahmen einer Häuslichen Gewalt. In Brilon wurde in einem Fall gegen die Bestimmungen der Corona Schutzverordnung verstoßen. Hier wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige durch die Polizei gefertigt. In Meschede wurde ein Rollerfaher angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis und mit fehlendem Versicherungsschutz für den Roller unterwegs gewesen war. Zudem war der Rollerfahrer während der Fahrt alkoholisiert. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Strafanzeige gegen den Fahrzeugführer gefertigt. In Arnsberg wurde ebenfalls nach einer Alkoholfahrt eines Pkw Fahrers eine Blutprobe angeordnet. 01/01 Stra.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell