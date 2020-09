Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Hoher Sachschaden durch Unfall an der Autobahnauffahrt

Bild-Infos

Download

Warburg (ots)

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden kam es am Dienstag, 29. September, auf der B252 bei Warburg-Welda in Höhe der Autobahnauffahrt A44. Der 70-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter befuhr gegen 5.30 Uhr die B 252 aus Richtung Germete kommend in Richtung Volkmarsen und wollte in Höhe der Autobahnauffahrt nach links auf die A44 in Richtung Dortmund auffahren. Dabei achtete er nicht auf den 57-jährigen Fahrer eines Ford Transit, der zu dieser Zeit auf der B252 von Volkmarsen kommend in Richtung Germete fuhr. Im Kreuzungsbereich prallten beide Fahrzeuge aufeinander. Der Transit-Fahrer verletzte sich leicht und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf insgesamt rund 27.000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell