Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall mit Verletzten unter Alkoholeinfluss

Höxter-Bosseborn (ots)

Am Sonntag dem 27.09.2020 kam es gegen 05.35 h zu einem Verkehrsunfall auf der L 890 mit einer verletzten Person. Ein 25jähriger Fahrzeugführer fuhr mit seinem PKW die L 890 von Bosseborn in Richtung Brakel, als er in einer starken Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in den Straßengraben geriet und sich überschlug. Auf dem Dach liegend kam der PKW zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall und wurde mittels RTW dem Krankenhaus Höxter zugeführt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 5000,- Euro geschätzt. /Wo.

