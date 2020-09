Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sachbeschädigung an Kfz

Warburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 27.09.2020 gegen 00.52 kam es in der Warburger Innenstadt zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein 32jähriger Mann wurde durch Zeugen angesprochen und dabei beobachtet, wie er die Seitenscheiben eines Fahrzeugs mit aus dem Vorgarten entnommen Steinen beschädigte. Zuvor war die Person schon im Bereich einer Pizzeria aufgefallen, wo sie versuchte einzubrechen. Im Rahmen der Fahndung konnte die Person durch die eingesetzten Polizeibeamten festgenommen werden. Sie wurde dem Polizeigewahrsam in Höxter zugeführt. Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. /Wo.

