Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen (31.05.2021) an der Wasenstraße einen weißen BMW X6 gestohlen. Die Täter öffneten den BMW mit dem amtlichen Kennzeichen PS-TH 606, der auf dem Parkplatz einer Werkstatt stand, zwischen 02.45 Uhr und 03.20 Uhr auf unbekannte Weise. Anschließend flüchteten sie mit dem Fahrzeug, das mit einem Keyless-Go-System ausgestattet ist, in unbekannte Richtung. Der BMW hat einen Wert von rund 18.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

