POL-BOR: Legden - Reifen zerstochen

Legden (ots)

An mehreren Fahrzeugen haben Unbekannte Reifen in Legden zerstochen. Die Wagen standen auf einem Parkplatz am Drostenkamp, als es zwischen Samstag, 19.00 Uhr, und Sonntag, 08.00 Uhr, zu den Sachbeschädigungen kam. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

