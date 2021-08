Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Haueneberstein - Einbruch in Lebensmittelgeschäft, Hinweise erbeten

Baden-Baden, Haueneberstein (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht auf Sonntag in einen Lebensmittelmarkt in der Robert-Bosch-Straße ein. Nach einer Alarmauslösung gegen 0:10 Uhr rückten mehrere Polizeistreifen dorthin aus. Vor Ort erkannten die Einsatzkräfte, dass eine Tür aufgehebelt wurde. Ob oder was genau entwendet wurde, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ein Zeuge konnte in diesem Zusammenhang drei Männer beobachten, die sich von dem Einkaufsmarkt entfernten und in einen schwarzen 7er BMW einstiegen. Der Wagen fuhr in Richtung Ortsmitte Haueneberstein davon. Die Männer sollen alle zwischen 180 bis 190 Zentimeter groß und glatzköpfig gewesen sein. Möglicherweise unterhielten sie sich in osteuropäischer Sprache. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer, 07221 680-0, beim Polizeirevier Baden-Baden zu melden.

