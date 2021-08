Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Streit zwischen zwei Männern eskaliert ++ Junge Frau an Bahnhof belästigt - Polizei sucht Zeugen ++

Landkreis Verden (ots)

Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Verden. In der Nacht zu Sonntag eskalierte ein Streit zwischen zwei 49- und 58-jährigen Mitbewohnern eines Wohnhauses in der Lindhooper Straße. Die beiden Männer gerieten in eine Auseinandersetzung, bei der der 58-Jährige den 49-Jährigen ersten Ermittlungen zufolge mit einem Hammer angegriffen haben soll. Der 49-Jährige zog sich nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat sofort Ermittlungen aufgenommen und unter anderem eine Spurensuche und -sicherung am Tatort durchgeführt. Der 58-Jährige wurde zunächst in Gewahrsam genommen. Nach Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde er am Sonntagnachmittag entlassen. Die Ermittlungen der Polizei, auch zu den Hintergründen des Geschehens, dauern derzeit an.

Junge Frau an Bahnhof belästigt - Polizei sucht Zeugen

Achim/Baden. Ein bislang unbekannter Mann belästigte nach bisherigen Ermittlungen am 24.07.2021, ein Samstag, am frühen Morgen gegen kurz nach 04:00 Uhr eine 18-jährige Frau am Badener Bahnhof. Die junge Frau war demnach kurz zuvor aus einem Zug ausgestiegen und auf ihrem Heimweg in Richtung Hauptstraße an den örtlichen Fahrradabstellplätzen vorbeigegangen. Als ein unbekannter Mann sie auf diesem Weg belästigte, habe die 18-Jährige lautstark gerufen und sich gewehrt. Der Täter sei in unbekannte Richtung und die junge Frau nach Hause geflüchtet. Laut bisheriger Ermittlungen soll der Mann ebenfalls am Bahnhof Achim-Baden aus dem Zug ausgestiegen sein. Der Täter soll den bisherigen Erkenntnissen zufolge etwa 165 cm bis 170 cm groß mit normaler Statur und schätzungsweise zwischen 19 bis 23 Jahre alt sein. Er soll dunkle Kleidung mit einer weiten Hose sowie eine Brille getragen haben. Seine dunklen Haare seien an der Seite kurz rasiert und auf dem Kopf etwas länger.

Die Polizei Achim hat die Ermittlungen nach Bekanntwerden der Tat umgehend aufgenommen, konnte den Täter jedoch noch nicht identifizieren. Mögliche Anwohner/-innen, die in der Nacht laute Geräusche gehört haben oder Zugpassagiere, denen eine Person mit der Beschreibung des Täters aufgefallen ist und andere Zeugen/-innen, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell