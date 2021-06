Polizei Düren

POL-DN: Widerstand am Badesee

Jülich (ots)

Abkühlung bei diesem Wetter muss sein, aber bitte nicht im Naturschutzgebiet. Ein Mann, der gegen die Regeln am Barmener See verstieß, widersetzte sich - auch körperlich - den Anweisungen von Ordnungskräften.

Nur in ausgewiesenen Bereichen darf man sich am Barmener See niederlassen, Hunde sind anzuleinen und dürfen nicht ins Wasser. Schilder weisen auf diese Regelungen zum Schutz der Natur deutlich hin und Mitarbeiter des Ordnungsamts sowie Polizeibeamte kontrollieren die Einhaltung dieser Regeln von Zeit zu Zeit gemeinsam. So auch am gestrigen Mittwoch. Inmitten des Naturschutzgebiets trafen sie kurz nach 15:00 Uhr auf einen Mann samt Hund. Mit ihrem Aufenthalt am und im Wasser verstießen beide gegen die ausgewiesenen Regeln, weshalb die Mitarbeiter des Ordnungsamtes zur Ahndung dieser Ordnungswidrigkeit die Personalien des Mannes verlangten. Dieser war auch nach langer Diskussion nicht bereit, seinen Namen anzugeben. Als er die Örtlichkeit dann verlassen wollte, wurde ihm von einem Polizeibeamten angedroht, dass man ihn durch Festhalten daran hindern werde, bis er seiner Pflicht zur Personalienangabe nachgekommen sei. Die Androhung musste in die Tat umgesetzt werden.

Letzten Endes schrie der Man seine Personalien heraus. Weil ein anderer Beamter die Identität des Linnichers bestätigen konnte, durfte der 52-Jährige den See verlassen. Wegen der Verstöße gegen die Regelungen zum Naturschutz fertigten die Mitarbeiter des Ordnungsamts entsprechende Anzeigen. Wegen des Widerstands gegen den Polizeibeamten, der hierbei nicht verletzt wurde, ermittelt nun die Polizei.

