POL-OS: Ostercappeln: Regenbogenfahne vom Kirchturm in Schwagstorf gestohlen

Ostercappeln (ots)

Eine in etwa 12 Metern Höhe hängende Regenbogenfahne wurde von einem bislang unbekannten Täter in der Nacht zum Sonntag vom Turm der St. Marien Kirche an der Mühlenstraße entwendet. Der Täter oder die Täterin kletterte augenscheinlich am Blitzableiter hoch und entfernte die Fahne vom Turm. Der Blitzableiter wurde dabei verborgen und zwei Verankerungen rissen aus der Wand. Aus dem verschlossenen Schaukasten an der Mühlenstraße wurde ebenfalls eine kleine Regenbogenfahne entwendet. Wer Hinweise zu dem ungewöhnlichen Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05471/9710 oder 05461/915300

